Prijs nieuwbouwwoningen stijgt hard

De prijs van nieuwbouwwoningen is in de eerste drie maanden van dit jaar harder gestegen dan die van bestaande woningen. Dat becijferden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De gemiddelde huizenprijs ging met 9,3 procent omhoog.

Nieuwbouwwoningen stegen in die periode 11,2 procent in prijs. Bestaande woningen, waarvan er veel meer zijn, werden 9 procent duurder. De gemiddelde prijs voor een nieuwbouw-koopwoning in Nederland is nu ruim 350.000 euro. Begin 2015 was dat nog bijna een ton minder. Een bestaande koopwoning kost in doorsnee net geen 280.000 euro.

In het eerste kwartaal verruilden ruim 58.000 woningen van eigenaar, een daling van 7,1 procent op jaarbasis.