Wall Street hoger door afnemende spanningen

Gevraagd naar het conflict met de Verenigde Staten, zei de Chinese viceminister voor Handel tegenover Bloomberg dat ,,we moeten praten als er een handelsgeschil is”. Deze opmerking wijst volgens kenners op de bereidheid tot onderhandelen. Ook de voorzitter van de Amerikaanse handelsorganisatie NFTC benadrukte het belang van onderhandelingen.

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Dat Chinese en Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders de deur voor onderhandelingen op een kiertje hebben gezet, zorgde voor enige opluchting bij beleggers.

