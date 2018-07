Winstalarm Delta Air om brandstofkosten

Delta Air Lines, de Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM, verlaagt zijn winstverwachting voor het gehele jaar in verband met de flink stijgende brandstofkosten. De maatschappij denkt dat de kosten voor kerosine dit jaar 2 miljard dollar hoger zullen uitvallen dan vorig jaar.

Het luchtvaartconcern rekent nu op een winst per aandeel in een bandbreedte van 5,35 tot 5,70 dollar, van een eerder voorspelde 6,35 tot 6,70 dollar. Delta gaf aan in het najaar in de capaciteit te snijden bij routes die ondermaats presteren.

In het afgelopen kwartaal boekte Delta een nettowinst van 1 miljard dollar op een recordomzet van bijna 11,8 miljard dollar, geholpen door groei bij het vervoer van passagiers en vracht. De kosten voor brandstof stegen met een derde tot 578 miljoen dollar.