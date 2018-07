Accell lijft moederbedrijf Babboe helemaal in

Fietsenbedrijf Accell Group lijft Velosophy, de Nederlandse moederonderneming van bakfietsmerk Babboe, helemaal in. Accell had al een minderheidsbelang van 35 procent en neemt nu de rest van Velosophy over.

Er werden geen financiële details over de transactie vermeld. Accell, moeder van merken als Batavus, Sparta en Koga, is al jaren betrokken bij Velosophy. Het merk Babboe werd ruim tien jaar geleden geïntroduceerd en is inmiddels Europees marktleider en actief in 22 landen. Velosophy houdt zich ook bezig met elektrische bezorgbakfietsen voor stedelijk gebruik, een snelgroeiende markt.

,,Met deze overname zetten we een belangrijke volgende stap in onze ‘urban mobility’-strategie en verstevigen we onze positie op de markt van e-cargo fietsen. We richten ons daarbij niet alleen op consumenten, maar ook op de groeiende vraag naar slimmere en schonere mobiliteitsoplossingen voor de bezorging van pakketten, boodschappen en maaltijden in steden”, aldus topman Ton Anbeek van Accell.