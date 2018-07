Hogere winst voor Citigroup

Dressuuramazone Cornelissen wint in Falsterbo

NEW YORK (ANP) - Citigroup heeft in het tweede kwartaal een hogere winst behaald dan een jaar eerder. Er werd met name geprofiteerd van een lagere belastingrekening door de belastingverlagingen van president Donald Trump. Dat blijkt uit cijfers die de grote Amerikaanse bank heeft gepubliceerd.

