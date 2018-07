Nikkei sluit positieve week hoger af

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag opnieuw met een flinke winst gesloten. Een daling van de Japanse yen bleef de stemming ondersteunen en hielp vooral de exportbedrijven vooruit. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van retailer Fast Retailing, een zwaargewicht op de Japanse beurs, boden eveneens steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1,9 procent in de plus op 22.597,35 punten. De Japanse hoofdindex won deze week bijna 4 procent en doorbrak daarmee een drieweekse verliesreeks. Fast Retailing dikte bijna 7 procent aan en droeg flink bij aan de koerswinst van de Nikkei. De eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal met 37 procent stijgen tot een recordniveau.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omhoog door de afnemende vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg onveranderd en de Kospi in Seoul klom 1,1 procent.

De beurs in Shanghai zakte 0,4 procent. Uit de handelscijfers van China bleek dat het handelsoverschot met de Verenigde Staten in mei is gestegen naar het recordniveau van bijna 29 miljard dollar. Dat is olie op het vuur voor de Amerikaanse president Donald Trump, die felle kritiek heeft geuit op de in zijn ogen oneerlijke handelsverhoudingen tussen de VS en China en importtarrieven wil invoeren op Chinese goederen.