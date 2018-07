Principeakkoord cao bij Defensie

De vier militaire vakbonden hebben een principeakkoord bereikt met het ministerie van Defensie over een nieuwe cao. De komende weken worden de afspraken verder uitgewerkt. Het personeel wordt uiterlijk op 20 augustus nader ingelicht.

Het gaat om nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober. ,,In de Defensienota van april dit jaar hebben we beloofd dat we gaan investeren in het personeel. Dit resultaat vormt daar een belangrijke stap in”, aldus staatssecretaris Barbara Visser.

Vorig jaar oktober kreeg het Defensiepersoneel een nieuwe cao. Dat was voor het eerst sinds 2013. Defensie krijgt na jaren van bezuinigingen weer meer geld en daardoor kunnen de arbeidsvoorwaarden ook verbeteren.