Wall Street verwerkt cijfers grote banken

Johnson & Johnson opende verder met een min van 1 procent. De farmaceut moet een schadevergoeding van 4,7 miljard dollar betalen aan 22 vrouwen die zeggen eierstokkanker te hebben gekregen door het gebruik van talkpoeder van het bedrijf. In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten. Johnson & Johnson ontkent alle beschuldigingen en zal het jurybesluit aanvechten.

JPMorgan Chase zette een fors hogere nettowinst in de boeken. Het financiƫle concern profiteerde van de hogere rente, groeiende kredietverstrekking en hogere inkomsten uit de beurshandel en bij het zakenbankieren. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten 0,4 procent omlaag.

De beurzen in New York zijn vrijdag met kleine plusjes aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Daarmee begint de kwartaalcijferperiode op Wall Street weer op gang te komen.

