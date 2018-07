Werkgevers metaal klaar met opstelling bonden

Werkgevers in de metaalsector hebben het gehad met de opstelling van de vakbonden in het conflict over een nieuwe cao. Volgens hoofdonderhandelaar Ab van der Touw van werkgeversorganisatie FME zijn er maanden verloren gegaan, omdat de vakbonden blijven weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen.

Van der Touw heeft de afgelopen weken meerdere uitnodigingen verstuurd aan de vertegenwoordigers van FNV, CNV, De Unie en VHP2 om te komen praten. Daar is door de bonden niet op gereageerd. ,,We zijn al die tijd bereid geweest om met jullie een deal te maken, maar jullie rekken, staken en gaan nu gewoon met vakantie”, schrijft de onderhandelaar aan de bonden. ,,Wat betekent deze impasse voor de medewerkers?”

De FME nodigt de bonden nogmaals uit voor een gesprek. ,,Als jullie echt voor alle werknemers staan, dan gaan jullie op mijn uitnodiging in”, aldus Van der Touw.