Zuidas-advocaat Snoep krijgt leiding bij ACM

Martijn Snoep, nu nog partner bij het gerenommeerde advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, is vanaf 1 september bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar de toezichthouder onder valt.

Snoep is de opvolger van Chris Fonteijn, die op 1 mei vertrok bij de ACM. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt sinds 1992 bij De Brauw Blackstone Westbroek. Als advocaat adviseerde Snoep talloze bedrijven over de toepassing van het mededingingsrecht in Nederland en daarbuiten. Van 2010 en 2016 was hij zelfs de hoogste baas van het advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas.

,,Wij zijn blij met de komst van Martijn Snoep”, aldus waarnemend voorzitter Henk Don. ,,Met zijn creatieve geest en ruime ervaring zal hij belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de vernieuwing en versterking van ons toezicht.”