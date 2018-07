Halfjaarcijfersseizoen voorzichtig van start

Beleggers in Amsterdam krijgen komende week de eerste halfjaarcijfers en resultaten over het tweede kwartaal voor de kiezen. Onder meer ASML, AkzoNobel en Unilever geven inzicht in hun financiële prestaties in de afgelopen maanden.

Het cijferseizoen op het Damrak wordt dinsdag officieus afgetrapt door TomTom. Beleggers zullen met name gespitst zijn op eventuele aanpassingen in de vooruitzichten. Het eerste kwartaal van de navigatiedienstverlener was volgens kenners beter dan voorzien.

Verfreus AkzoNobel en chipmachinemaker ASML volgen een dag later. Bij ASML zal de aandacht van beleggers zoals gebruikelijk met name uitgaan naar de vooruitzichten. Dan gaat het vooral om de stappen die zijn gezet met de vermarkting van zijn nieuwe, peperdure EUV-technologie.

AkzoNobel moet beleggers zien te overtuigen van zijn eigen toekomstplannen. Het bedrijf gaat gebukt onder stakingen onder personeel. Die willen met werkonderbrekingen hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bijzetten. Ook eisen ze dat er een deel van de opbrengsten van de verkoop van de divisie Specialty Chemicals wordt bijgestort in het pensioenfonds. Akzo kwam vrijdag nog met een nieuw bod.

Unilever, dat donderdag de boeken opent zou een charmeoffensief zijn gestart om Britse aandeelhouders gerust te stellen in aanloop naar een stemming over de verhuizing. Het hoofdkantoor van de onderneming verhuist naar Amsterdam, waardoor de notering aan de toonaangevende FTSE 100-index van de beurs in Londen waarschijnlijk komt te vervallen.

Unilever krijgt donderdag qua publicatie van bedrijfsresultaten gezelschap van vastgoedfonds NSI, groothandelsbedrijf Sligro, en thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo). Vrijdag volgen in Amsterdam nog cijfers van fietsenproducent Accell en natuurvoedingsproducent Wessanen.

Buiten de landsgrenzen staan ook de nodige bedrijven op de agenda. Vanuit de VS volgen onder meer cijfers van Bank of America, Netflix, Goldman Sachs, American Express en Microsoft.

Op macro-economisch terrein is het een relatief rustige week. Vooral de groeicijfers van de Chinese economie en de inflatiecijfers uit het eurogebied springen er daarbij uit. Op vrijdag meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers over de consumentenbestedingen en – vertrouwen.