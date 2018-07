Rolls-Royce zoekt partner voor vliegende taxi

De Britse straalmotorfabrikant Rolls-Royce werkt aan een aandrijvingssysteem voor een vliegende taxi. Daarbij is het een zoektocht gestart naar partners om het project verder te ontwikkelen. Doel is om vliegende taxi’s volgend decennium al in de lucht te hebben.

Rolls-Royce ontvouwde plannen voor het elektrisch aangedreven voertuig dat verticaal kan opstijgen en landen. De vliegende taxi moet drie tot vijf personen vervoeren en zal goed zijn voor een snelheid van 400 kilometer per uur over een afstand van ruim 800 kilometer.

Rolls-Royce, dat onder meer motoren maakt voor vliegtuigen, helikopters en schepen, is één van de bedrijven die zich waagt aan de ontwikkeling van vliegende taxi’s of andere gepersonaliseerde vliegtoestellen. De Britten zeggen op sommige vlakken nog wat hulp te kunnen gebruiken.

Rolls-Royce laat de komende week tijdens de luchtvaartshow van Farnborough een digitale versie van de taxi zien.