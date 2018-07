AEX opent met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst geopend. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten een wat afzwakkende Chinese economische groei en keken uit naar de start van het cijferseizoen op het Damrak. Tevens werd gelet op de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de plus op 560,59 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 779,18 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 0,1 procent, terwijl Londen een fractie hoger stond.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 1,2 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap was kunstmestproducent OCI een opvallende stijger met een plus van ruim 7 procent. Kempen gaat OCI volgen met een koopadvies. Grootste daler was voedingsbedrijf Wessanen met een min van meer dan 2 procent.