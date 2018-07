Iets tragere groei economie China

De economie van China is in het tweede kwartaal iets minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode. De groei kwam uit op 6,7 procent op jaarbasis, de traagste vooruitgang sinds 2016.

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van een groei van de tweede economie van de wereld met 6,8 procent. De economie van China ondervond enige tegenwind van zwakkere investeringen in infrastructuur. Daarnaast hangt de dreiging van een handelsoorlog met de Verenigde Staten boven de economie. De Chinese regering heeft een doelstelling voor een groei met circa 6,5 procent.

De overheid kwam ook met cijfers over de industriƫle productie en de detailhandelsverkopen naar buiten. De productie in de Chinese industrie steeg in juni met 6 procent en de winkelverkopen namen met 9 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

ING verlaagde zijn verwachting voor de groei van de Chinese economie in heel 2018 vanwege het slepende handelsconflict tussen Peking en Washington, waarbij de twee economische grootmachten elkaar importheffingen opleggen. De economen van de bank denken nu dat de groei dit jaar zal uitkomen op 6,65 procent, tegen een eerder voorspelde 6,75 procent.