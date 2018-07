Ook president-commissaris ThyssenKrupp weg

President-commissaris Ulrich Lehner stapt op bij ThyssenKrupp. Eerder deze maand kondigde topman Heinrich Hiesinger ook al zijn vertrek aan bij het Duitse staal- en industrieconcern.

ThyssenKrupp heeft al langer te maken met morrende aandeelhouders. Investeerders waren niet te spreken over de teruglopende omzet en beurskoers, en waren ook niet tevreden over de uiteindelijke staalfusie in Europa met Tata Steel.

Hiesinger wordt opgevolgd door financieel topman Guido Kerkhoff. Wie Lehner opvolgt als voorzitter van de raad van commissarissen is niet niet bekend. Het bedrijf laat weten op zoek te gaan naar een vervanger.