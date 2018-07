Renault boekt verkooprecord

Het Franse autoconcern Renault heeft in de eerste helft van dit jaar een verkooprecord behaald. Voor de gehele groep (met ook merken als Dacia en Lada) ging de verkoop met bijna 10 procent omhoog in vergelijking met vorig jaar tot iets minder dan 2,1 miljoen voertuigen.

Volgens het bedrijf was sprake van een recordverkoop voor zowel Renault als Dacia, met respectievelijk bijna 1,4 miljoen en 378.000 auto’s. In Europa nam de groepsverkoop met 4,4 procent toe. Het marktaandeel steeg licht tot 11 procent, met goede cijfers voor modellen als de Clio, Captur en Scénic. Buiten Europa was een groei met meer dan 16 procent te zien, waarbij vooral goede zaken werden gedaan in Zuid-Amerika, Azië en Rusland.

Renault denkt dat de wereldwijde automarkt dit jaar met 3 procent zal groeien, tegen een eerder voorspelde groei van 2,5 procent. Voor de Europese markt voorziet het bedrijf een vooruitgang met 1,5 procent.