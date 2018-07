Veel arbeidsongevallen in agrarische sector

In de agrarische sector vinden veel arbeidsongevallen plaats. Volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kregen 93 mensen in de sector vorig jaar een ernstig ongeluk.

Het aantal ongevallen in de agrarische sector is ,,zorgwekkend hoog”, aldus de Inspectie. Die heeft daarom het bevorderen van veilig werken en het voorkomen van ongevallen tot een speerpunt gemaakt.

De Inspectie heeft vorig jaar ongeveer tweehonderd bedrijven in de sector gecontroleerd. Extra aandacht was daarbij voor loonwerkbedrijven, paddenstoelenteelt en pluimveebedrijven.

Uit de controles komt naar voren dat machines vaak niet veilig zijn. Bewegende onderdelen blijken geregeld niet afgeschermd. Verder hebben werknemers nogal eens last van fysieke overbelasting. In de glastuinbouw werd vaak te lang gewerkt of kregen werknemers te weinig betaald.