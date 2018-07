WeTransfer mikt op beursgang in Europa

Het Nederlandse internetbedrijf WeTransfer mikt op een beursgang in Europa. Een notering aan bijvoorbeeld Euronext in Amsterdam past het beste bij de omvang van het bedrijf, vertelt topman Gordon Willoughby.

Een notering in de Verenigde Staten lijkt geen optie, omdat het bedrijf zich daar te klein voor vindt. ,,Op dit moment denken we dat ons formaat, onze schaalgrootte het beste is voor een beursgang in Europa”, aldus Willoughby.

Dat WeTransfer de stap naar de beurs wil wagen, maakte het bedrijf in mei al bekend. Willoughby bevestigt zijn eerdere aankondiging dat de beursnotering binnen twee of drie jaar rond zal zijn.,,Die tijdspanne is het beste voor onze investeerders”, legt de voormalig leidinggevende van Amazon uit.

Hoeveel extra kapitaal WeTransfer met de beursgang wil ophalen, kon de Brit nog niet zeggen. ,,We bereiden ons nu voornamelijk voor, qua structuur en regels”, legt Willoughby uit. ,,We zijn nog niet bezig met het geld, of wie wat krijgt.”