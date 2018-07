Computerstoring zit Amazon-feestje dwars

Amazon heeft tijdens de start van zijn eigen ‘feestdag’ Prime Day te maken gehad met computerstoringen. Die waren na enkele uren opgelost waardoor shoppers alsnog de onlinewinkel in konden. Prime Day, een koopjesdag voor mensen met een betaald lidmaatschap bij Amazon, zorgt naar verwachting voor een omzet van 3,4 miljard dollar.

Ondanks de problemen werd in de eerste drie uur 54 procent meer uitgegeven dan vorig jaar, becijferde leverancier van e-commerce-software Feedvisor. Toen begon Prime Day echter om 21.00 uur ’s avonds aan de Amerikaanse oostkust, nu was dat al om 15.00 uur. Volgens Feedvisor speelden de storingen de verkopen alleen in het eerste uur parten.

Amazon zelf heeft nog geen cijfers vrijgegeven. Wel zei het bedrijf dat de verkopen in het eerste uur ondanks de problemen al hoger lagen dan vorig jaar. Prime Day duurt dit jaar 36 uur en is pas dinsdag aan het einde van de dag afgelopen.