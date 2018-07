Europese autoverkopen trekken aan

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in juni met 5,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Een maand eerder namen de autoverkopen nog nauwelijks toe. Dat meldt brancheorganisatie ACEA.

Vorige maand werden in totaal bijna 1,6 miljoen auto’s op kenteken gezet, het hoogste niveau ooit in de maand juni. In de eerste helft van het jaar kwam de stijging uit op 2,9 procent, met in totaal bijna 8,5 miljoen verkochte voertuigen.

In de vijf grootste markten noteerden Groot-Brittannië en Italië een daling. In Frankrijk, Spanje en Duitsland werden juist meer auto’s verkocht. In Nederland werden ruim 47.000 auto’s geregistreerd. Dat waren er 15,5 procent meer dan een jaar eerder.

Volkswagen blijft de grootste autobouwer in de Europese Unie. Samen met dochterbedrijven als Audi, Seat, Skoda en Porsche heeft VW bijna een kwart van de markt in handen. PSA Peugeot Citroën is met een marktaandeel van ruim 16 procent de nummer twee.