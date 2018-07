Nederlands bedrijf shirtsponsor VfL Bochum

De naam van het Nederlandse bedrijf Tricorp prijkt de komende drie jaar op het shirt van de Duitse voetbalclub VfL Bochum uit de Tweede Bundesliga. De Brabantse leverancier van werkkleding was afgelopen jaren nog shirtsponsor van het Nederlandse Willem II.

Met deze sponsordeal over de grens hoopt Tricorp zijn naamsbekendheid op de Duitse markt te vergroten. Het in 1998 opgerichte bedrijf is in Nederland naar eigen zeggen al marktleider op het gebied van werkkleding en de onderneming wil zich nu meer internationaal op de kaart zetten.

In Bochum zien ze het helemaal zitten met de Nederlanders. Dat komt omdat een bedrijf in de werkkledingbranche erg goed zou passen bij de mentaliteit van de club uit het Ruhrgebied. ,,Hard en eerlijk werk is wat we willen leveren”, zegt VfL-bestuurder Sebastian Schindzielorz.

Bij Tricorp werken ruim vijftig mensen. Het bedrijf is ook bekend van zijn sponsoractiviteiten in het ijshockey en de motorsport.