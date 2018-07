TomTom en SBM Offshore blikvangers op Damrak

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. Op het Damrak was navigatiespecialist TomTom in trek na een verhoging van de omzetverwachting. Oliedienstverlener SBM Offshore ging juist onderuit na een adviesverlaging. Beleggers waren verder in afwachting van de verklaring van centralebankpresident Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort voor het middaguur 0,2 procent hoger op 559,38 punten. De MidKap steeg een fractie tot 778,09 punten. De beursgraadmeters in Londen won 0,1 procent. Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak.

Koploper bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam was TomTom met een winst van bijna 4 procent. Het bedrijf voorziet nu een jaaromzet van 825 miljoen euro. Dat is 25 miljoen euro meer dan bij een eerder raming. Vooral de diensten aan de auto-industrie brachten meer op. De omzet bij de consumentendivisie daalden minder hard dan verwacht. Topman Harold Goddijn benadrukte niet van plan te zijn om de divisie van de hand te doen of af te splitsen.

SBM Offshore kampte met de lagere olieprijzen en een afwaardering door Bernstein. Het aandeel was veruit de grootste daler in de MidKap met een min van 9,6 procent. Volgens de analisten is er toch een grote kans op een hogere boete voor het bedrijf in de Braziliaanse corruptiezaak.

Bij de hoofdfondsen ging verzekeraar ASR aan kop met een winst van 2,6 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

In Brussel toonde Greenyard (plus 15,4 procent) wat herstel. De Belgische groenteleverancier raakte een dag eerder ruim een derde aan beurswaarde kwijt vanwege een onderzoek naar mogelijke doden door groenten die besmet zijn met de listeria-bacterie.

Casino won ruim 3 procent in Parijs na goed ontvangen omzetcijfers van het Franse supermarktconcern over het afgelopen kwartaal. In Londen klom Royal Mail 3 procent. De Britse postbezorger zag de omzet afgelopen kwartaal met 2 procent stijgen. In Oslo zakte het Noorse telecombedrijf Telenor meer dan 2 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1706 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen iets omhoog na de sterke daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 67,99 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 71,81 dollar per vat.