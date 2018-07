TomTom in trek op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag iets lager begonnen. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Op het Damrak was navigatiespecialist TomTom in trek na een verhoging van de omzetverwachting. Tevens werd uitgekeken naar de verklaring van centralebankpresident Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 557,19 punten. De MidKap verloor ook 0,2 procent, tot 776,67 punten. De beursgraadmeter in Parijs zakte 0,2 procent. Londen en Frankfurt bleven vrijwel vlak.

TomTom was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van rond 6 procent. Het bedrijf voorziet nu een jaaromzet van 825 miljoen euro. Dat is 25 miljoen euro meer dan bij een eerder raming. Vooral de diensten aan de auto-industrie brachten meer geld in het laatje. De omzet bij de consumentendivisie viel opnieuw fors lager uit.