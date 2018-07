TomTom kijkt positiever vooruit

Navigatiedienstverlener TomTom is positiever gestemd over financiële prestaties dit jaar. Het bedrijf verhoogde zijn eigen omzet- en winstverwachting, na een tweede kwartaal waarin de cijfers weer hoger uitvielen dan door kenners voorzien. Vooral de diensten aan de auto-industrie brachten meer geld in het laatje..

Voor het hele jaar voorziet TomTom een omzet van 825 miljoen euro, 25 miljoen euro meer dan bij een eerder raming. De aangepaste winst valt volgens het bedrijf 20 procent hoger uit.

De opbrengsten in het tweede kwartaal vielen op jaarbasis lager uit, maar dit kwam niet als een verrassing. Het bedrijf kampt all langer met teruglopende opbrengsten bij zijn consumentendivisie. TomTom sloot het afgelopen kwartaal af met een omzet van 231 miljoen euro. Dat betekende een daling met 9 procent ten opzicht van een jaar eerder.

Onder de streep resteerde een winst van 19,8 miljoen euro. In het tweede kwartaal in 2017 was er nog sprake van een tekort van 156,4 miljoen euro, vooral als gevolg van eenmalige lasten.

Bij de consumententak was sprake van een omzetdaling met bijna een kwart tot bijna 95 miljoen euro. Topman Harold Goddijn benadrukte in een toelichting dat het bedrijf niet van plan is om de consumentendivisie van de hand te doen of af te splitsen, zoals wel is gesuggereerd. ,,Het onderdeel is altijd winstgevend geweest. Ook in het afgelopen halfjaar”, zo zei hij. De consumentendivisie was in de eerste zes maanden van 2018 goed voor een brutowinst van 32 miljoen euro.

Verder ging Goddijn in op de oplopende handelsspanningen tussen onder meer grootmachten China en de Verenigde Staten. De hogere importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump in het leven roept zullen volgens de topman maar een beperkt effect hebben op de resultaten van TomTom. Het bedrijf is voor zijn productie grotendeels afhankelijk van China