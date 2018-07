VDL Nedcar: staking zet band met BMW op spel

Bij autofabriek VDL Nedcar staat het partnerschap met BMW op het spel als medewerkers weer gaan staken. Dat heeft directeur Paul van Vuuren gezegd op bijeenkomsten met het personeel, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van 1Limburg.

In de metaalsector vinden nu al weken stakingen plaats. VDL Nedcar is al twee keer getroffen, met als gevolg dat het bedrijf kampt met een productieachterstand van 2200 auto’s. En juist in deze tijd van het jaar praat de directie altijd met BMW over de plannen voor de toekomst. Dan is het ,,geen reclame” als huidige productieafspraken niet worden nagekomen, vindt de directie.

De vakbonden hebben al weer een nieuwe staking aangekondigd. Vanaf donderdagavond leggen medewerkers in Born voor 48 uur het werk neer. Een kleine groep stakers kan al voldoende zijn om de productie flink te verstoren.

Bij VDL Nedcar werken 7200 mensen. Zij maken voor BMW zowel Mini’s als een BMW-model.