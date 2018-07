Wall Street opent in het rood

De beurzen in New York zijn dinsdag lager begonnen. Beleggers verwerkten cijfers van onder meer Netflix, UnitedHealth, Johnson & Johnson en Goldman Sachs. Ook wordt uitgekeken naar een verklaring van centralebankpresident Jerome Powell over het monetair beleid van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 25.032 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2791 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,6 procent tot 7761 punten.

Netflix ging bijna 13 procent onderuit. De videostreamingdienst kreeg er minder nieuwe abonnees bij dan verwacht. De omzet en winst pakten wel fors hoger uit. Muziekstreamingdienst Spotify leverde 1,5 procent in.

Goldman Sachs (min 0,8 procent) stond ook in de schijnwerpers nadat topman Lloyd Blankfein zijn langverwachte vertrek had aangekondigd. Op 1 oktober wordt hij opgevolgd door operationeel directeur en voorzitter David Solomon. Aan het einde van het jaar treedt Blankfein helemaal terug uit het bestuur van de bank. De zakenbank kwam ook met hogere winstcijfers over het kwartaal.

Zorgverzekeraar UnitedHealth voerde de winstverwachtingen voor het hele jaar op, maar werd toch 2,8 procent lager gezet. De resultaten van medisch bedrijf Johnson & Johnson vielen wel goed met een plus van 2,7 procent.