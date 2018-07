Weer miljardendeals voor vliegtuigmakers

Vliegtuigmakers als Boeing en Airbus wisten ook op de tweede dag van de luchtvaartshow van het Britse Farnborough de nodige miljardendeals binnen te slepen. Zo meldde het Amerikaanse Boeing onder meer een order van 29 vrachtvliegtuigen van het type 777 van CargoLogicHolding.

Met de Boeing-deal is volgens de officiƫle prijslijst een bedrag gemoeid van bijna 10 miljard dollar. Daarnaast werd nog een bestelling geplaatst voor acht vrachtkisten van het type 747-8 met een totale waarde van 2 miljard dollar.

Ook bij Airbus lopen de bestellingen op. De Europese producent wist onder meer acht vliegtuigen van het type A350-900 te slijten, waarbij het de koper niet noemde. Dit toestel staat voor een bedrag van 317,4 miljoen dollar in de catalogus. Een andere nog onbekende partij kocht in totaal honderd toestellen van het type A320neo en A321neo die respectievelijk 110,6 miljoen en 129,5 miljoen dollar per stuk kosten. Doorgaans weten kopers de nodige korting te bedingen.

De luchtvaartshow wordt veelal gebruikt als het toneel om grote bestellingen wereldkundig te maken en duurt nog de hele week.