Zwakkere yen helpt Nikkei vooruit

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met winst gesloten. Een daling van de Japanse yen hielp de belangrijke exportbedrijven vooruit. De makers van industriële machines stonden daarentegen onder druk na de zwakke Chinese economische cijfers, die maandag naar buiten kwamen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 0,4 procent hoger op 22.697,36 punten. De autofabrikanten Toyota en Nissan, die veel voertuigen verkopen buiten Japan, profiteerden van de goedkopere munt en stegen 1,3 en 0,8 procent. Machinemaker Yaskawa Electric zakte ruim 7 procent en chiptester Advantest verloor 0,6 procent.

Computerspelletjesfabrikant Nintendo klom 2,5 procent nadat de ontwikkelaar van smartphone-spelletjes Colopl liet weten zijn spel Shoironeko Project voor de Nintendo Switch in 2020 wil lanceren. Nintendo klaagde Colopl in december vorig jaar aan vanwege schending van patenten. De aankondiging van Colopl voedde de speculatie dat de beide partijen een schikking zullen treffen.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag. Vooral de oliebedrijven werden van de hand gedaan na de sterke daling van de olieprijzen op maandag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,3 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 1 procent. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,6 procent in en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent.