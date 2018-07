ASML doet goede zaken met EUV-machines

Chipmachinefabrikant ASML heeft zijn resultaten in het tweede kwartaal flink kunnen opkrikken. Nu de verkoop van vernieuwende EUV-machines beter op gang komt heeft het bedrijf veel vertrouwen in de toekomst.

Volgens topman Peter Wennink liepen de verkopen van de belangrijke EUV-apparaten, die het mogelijk maken om meer transistoren op een chip te zetten waardoor computers sneller worden, beter dan verwacht. Er werden vier van die peperdure machines afgeleverd, in plaats van de voorziene drie. In heel 2018 denkt ASML nog steeds twintig van die EUV-machines te leveren, en in 2019 op zijn minst dertig.

ASML heeft er jaren in moeten investeren, maar nu is ,,EUV werkend en dat weten de klanten”, zo klinkt het bij het bedrijf in Veldhoven. ASML merkt ook dat zijn klanten steeds meer geavanceerde chips nodig hebben. Die ontwikkelingen geven de onderneming de mogelijkheid om zich te richten op het versnellen van zijn zogeheten roadmap voor de langere termijn wat betreft de productie van EUV-machines.

De totale omzet kwam uit op ruim 2,7 miljard euro, waar in het tweede kwartaal vorig jaar nog 2,1 miljard euro aan opbrengsten in de boeken ging. Onder de streep hield ASML een kleine 623 miljoen euro over. Een jaar eerder was de nettowinst nog bijna 476 miljoen euro. De brutowinstmarge was met dik 43 procent wel lager dan de bijna 49 procent van vorig jaar, maar ASML gaat er vanuit dat de marge snel weer zal aantrekken.

De verwachtingen blijven hooggespannen. ASML rekent erop dat de resultaten in het tweede halfjaar nog beter zullen zijn dan in de eerste helft van 2018. Voor het derde kwartaal voorziet het bedrijf een omzet tussen de 2,7 miljard en 2,8 miljard euro en een brutomarge tussen de 47 en 48 procent.