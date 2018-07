Rechter schorst president-commissaris Eneco

President-commissaris Edo van den Assem van energiebedrijf Eneco is door de Ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam geschorst. De rechter zal een vervanger aanwijzen. Ook moet er een onderzoek komen naar de gang van zaken binnen de onderneming om de interne verhoudingen te herstellen.

Bij Eneco, dat midden in een soort privatiseringsproces zit, is het al langer onrustig. Deze zaak was door de ondernemingsraad (or) van Eneco aangespannen omdat de raad van commissarissen het medezeggenschapsorgaan buitenspel zou hebben gezet in het hele proces rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. Er was eigenlijk het vertrek van drie commissarissen geƫist. Maar zover gaat de rechter niet. Een van de drie betreffende commissarissen was bovendien eerder zelf al opgestapt.

Volgens de uitspraak zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de gang van zaken bij Eneco. De commissarissen, met Van den Assem voorop, zijn afgelopen tijd bijvoorbeeld geregeld op de stoel van het bestuur gaan zitten in onderhandelingen met de aandeelhouders van het bedrijf.

Dat het niet zo boterde tussen de commissarissen en het bestuur resulteerde uiteindelijk in het ‘ontslag’ van De Haas. De commissarissen lieten De Haas weten dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden, waarna de topman weinig anders restte dan op te stappen. De rvc had hierover echter vooraf geen advies gevraagd aan de ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel had gemoeten.

Later kwam de personeelsvertegenwoordiging nogmaals voor een voldongen feit te staan. De commissarissen hadden het persbericht over de benoeming van de opvolger van De Haas al online gezet, voordat de or zijn advies klaar had. Verzoeken om nog even te wachten met publiceren werden in de wind geslagen.

Eneco verklaart zijn medewerking te verlenen aan de beslissingen van de rechter en denkt nu weer met een schone lei en hernieuwd vertrouwen verder te kunnen. ,,De afgelopen tijd zijn er diverse constructieve gesprekken met elkaar gevoerd en die worden voortgezet. Er is over en weer inmiddels veel meer begrip voor elkaar en op die weg wil de raad van bestuur verder”, reageert het bedrijf.