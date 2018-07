CBS: biologische landbouw neemt toe

De biologische landbouw is afgelopen jaar duidelijk gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente gegevens.

Het totale aantal biologische varkens groeide in vergelijking met een jaar eerder met bijna een kwart tot ruim 91.000. In de biologische akkerbouw groeide vooral de aardappelproductie stevig.

Ook de productie van biologische zuivel nam toe. In 2017 werd ruim 223 miljoen kilo onbewerkte biologische melk naar zuivelfabrieken vervoerd. Dat is ruim 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal biologische eieren voor consumptie groeide met dik 14 procent.

Overigens is de biologische landbouw relatief gezien nog altijd vrij beperkt. Vorig jaar was 3,2 procent van de landbouwgrond in gebruik voor biologische landbouw. Van de totale veestapel was 2,9 procent biologisch tegenover 2,6 procent een jaar eerder. Bij de melkproductie is het percentage met 1,6 zelfs nog lager.