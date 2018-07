Comcast ziet af van Fox-bod en mikt op Sky

De Amerikaanse kabelreus Comcast zal geen poging meer wagen om onderdelen van 21st Century Fox in te lijven. Wel blijven de Amerikanen in de race voor het Britse mediabedrijf Sky. Dat meldde het bedrijf in een verklaring.

Onlangs verhoogde Comcast zijn bod op Sky tot 26 miljard pond (29,4 miljard euro). Daarmee overtrof het een bod van 21st Century Fox, het concern van mediamagnaat Rupert Murdoch, dat al 39 procent van Sky in handen heeft.

De strijd om Sky was onderdeel van een grote overnametwist rond het leeuwendeel van de Fox-onderdelen tussen Comcast en entertainmentconcern Walt Disney. Die mikken beide op schaalvergroting in de concurrentieslag met bedrijven als Amazon en Netflix. Comcast werpt qua Fox-onderdelen nu dus de handdoek.