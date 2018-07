Hoofd financiën Uber verlaat het bedrijf

Uber ziet opnieuw een medewerker in een hoge functie vertrekken. Hoofd financiën Prabir Adarkar heeft ervoor gekozen zijn carrière voort te zetten bij de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash. Daar wordt hij financieel topman, een post die hij bij het bedrijf achter de bekende taxi-app niet kon krijgen.

Adarkar is al de zoveelste topmanager die Uber de rug toe keert. In mei stapte hoofd productontwikkeling Jeff Holden bijvoorbeeld nog op. Vorig jaar moest Uber-oprichter Travis Kalanick het veld ruimen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Het vertrek van Adarkar is extra opvallend omdat Uber wel al tijden op zoek is naar een nieuwe financieel directeur. Die functie is al sinds 2015 vacant, wat problemen met zich mee zou brengen voor de beoogde beursgang van de onderneming.