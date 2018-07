Staking legt VDL Nedcar plat

Door de staking bij VDL Nedcar is de productie van de autofabriek in Born volledig stil komen te liggen. Medewerkers van de Limburgse fabriek legden donderdagavond het werk voor 48 uur neer om te strijden voor een betere cao. Daardoor rollen er vrijdag geen auto’s meer van de band, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

Hoeveel mensen meedoen aan de staking, is nog niet precies bekend. Vakbond FNV schat dat 1900 van de in totaal 7200 medewerkers meedoen. Omdat VDL auto’s in productielijnen produceert, heeft dit gevolgen voor de hele fabriek.

De staking heeft de verhoudingen tussen werknemers en directie op scherp gezet. Personeel klaagde in de aanloop naar de staking over intimidatie door leidinggevenden. Directeur Paul van Vuuren waarschuwde op zijn beurt dat de staking de relatie tussen de fabriek en opdrachtgever BMW op het spel zet. Of de afgesproken productiedoelstellingen voor het hele jaar inderdaad in gevaar komen, kon VDL Nedcar niet zeggen.

De werkonderbreking in Born maakt deel uit van een golf stakingen in de metaalsector. Die begonnen vorige maand nadat cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers op niets waren uitgelopen. De cao Metalektro geldt voor circa 150.000 werknemers.