Wall Street opent in de min

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 25.013 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2802 punten. Techbeurs Nasdaq dikte juist 0,2 procent aan tot 7838 punten.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met verlies aan de handel begonnen. Techaandelen waren een positieve uitzondering. Beleggers reageren onder meer op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei dat de VS klaarstaat om alle uit China ingevoerde producten extra te gaan belasten. Verder was er een keur aan bedrijfsresultaten.

