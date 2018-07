Wessanen voorzichtiger na minder kwartaal

Wessanen heeft een slechter dan verwacht tweede kwartaal achter de rug. De natuurvoedingsproducent wijt dat aan ongunstige marktontwikkelingen in met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland en Spanje ging het het moederbedrijf van onder meer Zonnatura wel voor de wind. Desondanks stelde het bedrijf zijn verwachtingen voor heel 2018 naar beneden bij.

Wessanen had in Frankrijk te lijden van de populariteit van organische producten. Er kwamen veel nieuwe merken en producten bij waardoor zijn merk Bjorg nauwelijks kon profiteren. In het Verenigd Koninkrijk kregen de producten van Wessanen minder ruimte in het schap als gevolg van prijsverhogingen die het bedrijf vorig jaar doorvoerde. Wisselkoerseffecten hadden hier volgens het bedrijf een beperkte invloed op de resultaten.

De rest van het jaar verwacht Wessanen een herstel, maar het tweede kwartaal heeft wel zijn sporen achtergelaten. De onderneming gaat nu uit van een ,,gematigde groei” voor zijn eigen merken. Dat was een sterke groei.

Kerncategorieën ontbijtgranen, groentemaaltijden, zuivelalternatieven en warme dranken groeiden harder dan de rest van het bedrijf. In de eerste zes maanden gingen de eigen merken met 2 procent vooruit. Wessanen maakt ook producten voor huismerken van bijvoorbeeld supermarkten, maar wil op termijn uit die markt stappen.

De omzet van Wessanen kwam in het tweede kwartaal uit op 156,9 miljoen euro, 0,3 procent lager dan een jaar eerder. De winst in het kwartaal kwam uit op 3,9 miljoen euro. Dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 7,1 miljoen euro.