Wiebes hoopt op herhaling succes VDL Nedcar

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) hoopt dat VDL van de Siemens-vestiging in Hengelo net zo’n succes weet te maken als van de autofabriek Nedcar in Born. ,,Dan wordt dit goede nieuws voor iedereen in de regio alleen nog maar beter”, aldus de bewindsman.

VDL maakte vrijdag bekend dat het verder wil met de windturbinefabriek van Siemens in Hengelo. Het Duitse technologieconcern kondigde vorig jaar nog aan dat de vestiging zou worden gesloten. Wiebes beloofde toen zich hard te zullen maken voor behoud van banen.

,,Dit is een mooie start van de zomer voor de werknemers van Siemens Hengelo”, aldus de minister. ,,Ik ben blij dat zij niet langer in spanning hoeven af te wachten en de komende jaren gewoon bij hun bedrijf kunnen blijven werken.”

Eerder gaf VDL ook Nedcar een tweede kans, toen moederbedrijf Mitsubishi daar in 2012 de stekker uit trok. Sinds 2014 worden in de fabriek in het Limburgse Born auto’s geproduceerd voor BMW. Duizenden mensen verdienen daarmee hun brood.