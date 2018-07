Gevoelige informatie van meer dan honderd autobedrijven, waaronder Volkswagen, Tesla en Toyota, zijn zomaar op internet te vinden geweest. De bedrijven hebben allemaal samengewerkt met een klein Canadees bedrijf, Level One Robotics and Controls, meldt The New York Times.

article

1153859

NEW YORK (ANP) - Gevoelige informatie van meer dan honderd autobedrijven, waaronder Volkswagen, Tesla en Toyota, zijn zomaar op internet te vinden geweest. De bedrijven hebben allemaal samengewerkt met een klein Canadees bedrijf, Level One Robotics and Controls, meldt The New York Times.

https://nieuws.nl/economie/20180721/groot-datalek-bij-honderd-autobedrijven/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/07/21115212/groot-datalek-bij-honderd-autobedrijven.jpg

Zakelijk