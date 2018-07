G20: meer onzekerheid groei wereldeconomie

De onzekerheid over de groei van de wereldeconomie neemt toe, mede door de oplopende handelsspanningen in de wereld. Dat staat in een voorlopige verklaring van de G20, de groep van twintig belangrijke economieën.

De ministers van Financiën en centralebankpresidenten van de landen van de G20 hebben dit weekeinde overleg gehad in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Tot de belangrijkste gespreksonderwerpen behoorden de handelsperikelen en valutakwesties. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vrijdag nog met hogere importheffingen op Chinese goederen en hij betichtte China en de Europese Unie ervan hun munteenheden te verzwakken ten gunste van de eigen handel.

Verder ziet de G20 ook toenemende financiële kwetsbaarheden en groeiende geopolitieke spanningen en ongelijkheid in de wereld. De risico’s voor de internationale groei op de korte en middellange termijn zijn toegenomen, aldus de voorlopige verklaring. Een definitieve slotverklaring wordt later op de dag gepubliceerd.