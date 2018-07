Zeer drukke cijferweek op beurs Amsterdam

Beleggers op de Amsterdamse beurs kunnen hun borst natmaken voor een bomvolle week met cijferpublicaties van bekende namen als Philips, Randstad, KPN en Shell. Verder zal de aandacht uitgaan naar de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) en de handelsspanningen in de wereld. Ook de macro-economische agenda is goedgevuld.

Zorgtechnologieconcern Philips trapt maandag samen met onlinebroker BinckBank de week af op het Damrak. Uitzender Randstad, chiptoeleverancier ASMI en vastgoedfonds Wereldhave volgen een dag later. Op woensdag is het de beurt aan telecombedrijf KPN en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en donderdag wordt het stokje overgenomen door onder meer olie- en gasconcern Shell, industrieel bedrijf Aalberts Industries, ingenieursbureau Arcadis, informatieleverancier RELX en biotechnoloog Pharming. Vrijdag komen resultaten van verlichtingsbedrijf Signify, beddenverkoper Beter Bed en beursintermediair Flow Traders.

Uit de Verenigde Staten komen cijfers van onder meer Google-moeder Alphabet, chipconcern Intel, telecomgigant Verizon, vliegtuigfabrikant Boeing, Facebook, Amazon, autoproducent General Motors en fastfoodketen McDonald’s. Uit Europa worden resultaten gemeld van bijvoorbeeld Deutsche Bank, autobedrijf Daimler, chemiereus BASF, farmaceut GlaxoSmithKline en financieel concern Barclays.

De ECB houdt donderdag zijn vergadering. Er wordt geen rentewijziging verwacht. De aandacht zal vooral uitgaan naar opmerkingen over toekomstig monetair beleid. In juni kondigde de ECB aan begin volgend jaar helemaal stoppen met zijn omvangrijke opkoopprogramma van obligaties. De rentetarieven blijven waarschijnlijk wel minimaal tot de zomer van 2019 op de huidige lage niveaus.

Verder blijven de handelsperikelen een rol spelen. Woensdag ontmoet voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie president Donald Trump in Washington om te praten over de invoerheffingen die de VS dreigt op te leggen op Europese auto’s. De commissie is tegenmaatregelen aan het voorbereiden. Trump dreigde vrijdag nog extra heffingen tegen China.

Op economisch gebied worden onder meer gegevens gepubliceerd over de Europese en Amerikaanse industrie en dienstensector en het consumentenvertrouwen. Ook komt er een voorlopige raming over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal en informatie over het Duitse ondernemersvertrouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,4 procent hoger op 572,20 punten. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent. Op Wall Street waren kleine koersverliezen te zien.