Boete EU drukt winst moederbedrijf Google

Google-moederbedrijf Alphabet heeft het afgelopen kwartaal door de boete van 4,34 miljard euro van de Europese Commissie minder winst behaald dan een jaar eerder. De technologiereus zag zijn omzet echter flink stijgen en deed het goed in de nabeurshandel in New York.

Vorige week kreeg Alphabet van Brussel te horen dat het fors in de buidel moet tasten vanwege oneerlijke concurrentie door zijn mobiele besturingssysteem Android. Ook moet het bedrijf zijn contracten met telefoonfabrikanten en telecomexploitanten herzien, eist de Europese Commissie. Google liet al weten in beroep te gaan tegen de boete, maar verwerkte de boete toch alvast in de tweedekwartaalcijfers.

De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op een kleine 3,2 miljard dollar tegenover ruim 3,5 miljard dollar een jaar eerder. Exclusief de boete van omgerekend iets meer dan 5 miljard dollar werden de verwachtingen van analisten echter ruimschoots overtroffen. Dat gold ook voor de omzet die met 26 procent steeg naar 32,7 miljard dollar.