Duizenden koffers gestrand in Parijs

Op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle zijn 4000 tot 5000 koffers van reizigers gestrand. Dat bevestigde een woordvoerster van KLM na berichtgeving van luchtvaartnieuwssite Up in the Sky. Onder de koffers bevindt zich ook bagage van Nederlandse reizigers, maar exacte cijfers daarover had KLM niet.

Vorige week vond op Charles de Gaulle een staking plaats van bagageafhandelaars, waardoor een flinke achterstand ontstond. Er wordt nu volgens KLM hard gewerkt om die in te lopen en bagage na te sturen naar reizigers. Dat duurt naar verwachting nog twee tot drie dagen.

De staking vond plaats bij een onderaannemer en duurde van 14 tot 19 juli. Een groot deel van de passagiers kreeg daardoor te maken met ontbrekende spullen.