‘Erop of eronder voor deal Qualcomm en NXP’

Het is deze week erop of eronder voor de megaovername van het Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors door zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Op donderdag 05.59 uur Nederlandse tijd verloopt de periode waarbinnen de deal geregeld moet zijn. Lukt dat niet, dan gaat de transactie ter waarde van 44 miljard dollar niet door.

Aandeelhouders en vrijwel alle toezichthouders zijn al akkoord. Het is alleen nog wachten op goedkeuring uit China. Groen licht van Peking is de laatste horde voor de overname, waaraan al sinds oktober 2016 wordt gewerkt. Kenners houden evenwel rekening met een Chinees ‘nee’, gezien de gespannen verhoudingen door de handelsvete tussen de VS en China.

NXP heeft Qualcomm een deadline gegeven om alles rond te hebben. Een verder uitstel is voor de Amerikanen zelf ook geen optie meer. Als de deal stukloopt dan moet Qualcomm NXP volgens de afspraken een vergoeding van 2 miljard dollar betalen.

In dat geval is er overigens geen man overboord bij de Amerikanen. ,,We denken dat NXP een goede kans biedt voor ons. Als het niet lukt, dan hebben we echter ook andere manieren om waarde te creëren”, verklaarde Qualcomm-baas Steve Mollenkopf onlangs.