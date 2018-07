Wisselkoerseffecten houden Philips in bedwang

Philips heeft in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzet behaald als een jaar geleden. Het zorgtechnologieconcern voerde weliswaar op eigen kracht de verkopen op, maar ondervond hinder van de effecten van wisselkoersen en desinvesteringen, zoals het bedrijf zelf al had voorspeld.

De omzet kwam uit op circa 4,3 miljard euro, net als vorig jaar. De autonome groei, dus exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, bedroeg 4 procent. De ordergroei was 9 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg van 439 miljoen euro naar 482 miljoen euro. De cijfers komen vrijwel overeen met een consensus van analistenschattingen die Philips op de eigen website had gepubliceerd.

Philips deed met name goede zaken met zijn divisie voor medische beeldvorming terwijl bij persoonlijke verzorgingsproducten de autonome omzet licht steeg. Het bedrijf is de afgelopen tijd op overnamepad geweest om zijn positie op de markt voor medische beeldapparatuur te versterken. Topman Frans van Houten wees in een toelichting dan ook op de sterke prestaties van het onderdeel voor medische beeldvorming om diagnoses en behandelingen vast te stellen.

Op nettobasis werd een winst in de boeken gezet van slechts 2 miljoen euro, tegen een plus van 289 miljoen euro een jaar eerder. Dat had mede te maken met een grote afschrijving op het resterende belang in de voormalige verlichtingsdochter Signify, voorheen Philips Lighting. Ook werden de resultaten van Signify en Lumileds in het tweede kwartaal van 2017 nog meegerekend in de cijfers van Philips.

De onderneming krikte de operationele winstmarge op van 10,2 naar 11,2 procent. Philips handhaafde zijn doelstellingen voor de periode tot en met 2020, waarbij wordt gemikt op een autonome omzetgroei met 4 tot 6 procent en een verbetering van de winstgevendheid. Verder ligt het bedrijf op koers om dit jaar de kosten met 400 miljoen euro te verlagen.