Ziekte Fiat Chrysler-topman ‘onomkeerbaar’

Oud-topman van Fiat Chrysler Sergio Marchionne wordt in het academisch ziekenhuis in Zürich behandeld. De 66-jarige Italiaans-Canadees trad zaterdag plotseling af bij het autobedrijf. Bij een operatie aan zijn schouder traden complicaties op. Over de precieze toestand van Marchionne doet Fiat Chrysler geen uitspraken, maar volgens het Italiaanse persbureau ANSA is zijn ziekte ,,onomkeerbaar”.

Marchionne was sinds 2004 topman van Fiat en sinds 2009 ook van Chrysler, waar Fiat een belang van 20 procent in kreeg na financiële problemen bij de Amerikaanse automaker. In 2014 fuseerden Fiat en Chrysler en werd Marchionne topman van het fusiebedrijf en hij zorgde ervoor dat dat bedrijf financieel weer gezond werd.

Marchionne had ook de touwtjes in handen bij Ferrari en was bestuursvoorzitter bij tractormaker CNH, twee bedrijven die door Fiat Chrysler naar de beurs waren gebracht. Het plotselinge aftreden van Marchionne leidde bij die bedrijven tot een stoelendans. Hij was bovendien bestuursvoorzitter bij de Zwitserse logistiek dienstverlener SGS en commissaris bij sigarettenfabrikant Philip Morris.