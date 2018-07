ACM moet opnieuw naar energiemarkt kijken

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet enkele besluiten over de energiemarkt herzien. De ACM kreeg een tik op de vingers van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over besluiten die van invloed zijn op de tarieven.

De netbeheerders hadden beroep aangetekend tegen de besluiten, onder meer over de rentevergoeding over hun vermogen die door het ACM verkeerd was ingeschat. De toezichthouder verwachtte bovendien te veel productiviteitsverbetering bij TenneT en Gasunie Transport Services, aldus het beroepscollege.

Het besluit over het netwerk op zee is ook vernietigd. Hier was de onderbouwing van de kosten volgens het CBb ,,op niet veel meer dan drijfzand gebouwd”. De ACM heeft zes maanden om met nieuwe besluiten te komen. Het netwerk op zee betreft onder meer de aansluiting van windmolenparken op het elektriciteitsnetwerk.