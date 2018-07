Japanse beurs toont herstel

De aandelenbeurs in Japan wist dinsdag wat te herstellen na de stevige verliesbeurt een dag eerder. De opmars van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar werd gestaakt en zorgde voor enige opluchting onder beleggers die zich zorgen maken over de impact van de duurdere munt op de bedrijfswinsten.

De Nikkei-index in Tokio ging uiteindelijk 0,5 procent hoger de dag uit op 22.510,48 punten. Een dag eerder verloor de Japanse hoofdindex nog ruim 1 procent. Vooral de exportbedrijven werden opgepikt na de recente koersafstraffing. Robotmaker Fanuc klom 3,8 procent en autofabrikant Honda steeg 1,2 procent.

Olieraffinaderij Showa Shell Sekiyu dikte bijna 3 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor de eerste helft van het jaar. Apparatuurmaker Ono Sokki won ruim 6 procent na een opwaartse bijstelling van de verwachting van de operationele jaarwinst.

De beurzen in China bleven profiteren van de omvangrijke geldinjectie van de centrale bank in de Chinese economie een dag eerder. Ook zakte Chinese yuan opnieuw in waarde. De beurs in Shanghai kreeg er 1,4 procent bij en in Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van eveneens 1,4 procent. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,6 procent.