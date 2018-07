Onderwijstak helpt resultaten Sanoma vooruit

Mediabedrijf Sanoma heeft de omzet bij zijn educatieve tak afgelopen kwartaal flink opgekrikt. Het onderdeel, bekend van uitgeverij Malmberg, profiteerde van klanten die vroegtijdig veel bestellingen deden. Ook waren er orders doorgeschoven van het eerste naar het tweede kwartaal.

Mede hierdoor ging de winstgevendheid van Sanoma omhoog. Het operationele bedrijfsresultaat dikte op jaarbasis met een tiende aan tot bijna 80 miljoen euro. De nettowinst, inclusief niet voortgezette bedrijfsonderdelen, ging daarnaast met 45 procent omhoog tot 68 miljoen euro en de opbrengsten stegen in totaal met 1 procent tot een kleine 363 miljoen euro.

Het internationale concern, in Nederland ook eigenaar van nieuwswebsite Nu.nl en tijdschriften als Libelle en Donald Duck, wist tevens zijn winstgevendheid bij de media-activiteiten in Nederland aardig op niveau te houden. Hier was wel sprake van een lagere omzet. In Finland bleven de resultaten iets achter. Daar voorziet Sanoma in de tweede helft van het jaar verbetering, onder meer dankzij gedane investeringen en aangekochte onderdelen.

Topvrouw Susan Duinhoven zegt tevreden te zijn met de resultaten. Volgens haar heeft het bedrijf ook progressie gemaakt in het uitvoeren van de langetermijnstrategie. Zo heeft Sanoma zijn belang in het Finse nieuwsagentschap STT uitgebreid. In Nederland is het aandeel in Scoupy, een onlineplatform voor geldterugacties, vergroot naar 95 procent. En de verkoop van de Belgische vrouwentitels is eind juni iets eerder dan gepland afgerond.