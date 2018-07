Opel maakt onder vleugels van PSA weer winst

Opel is onder de vleugels van zijn nieuwe eigenaar PSA Group weer winstgevend. Het vorig jaar overgenomen automerk zette voor het eerste halfjaar een operationele winst in de boeken.

Opel, waar ook het Britse merk Vauxhall onder valt, was in de eerste zes maanden goed voor een operationele winst van 502 miljoen euro. Het merk leed onder zijn vorige eigenaar, General Motors, jaar na jaar verlies. In de jaarcijfers van PSA voor 2017 rapporteerde het concern ook nog een operationeel verlies van 179 miljoen euro.

Het was en is topman Carlos Tavares er veel aan gelegen Opel weer winstgevend te maken. Hij eiste eerder dit jaar dat het merk eerst flink in de kosten zou snijden voordat er nieuwe investeringen werden gedaan. Dit leidde vooral in Duitsland tot botsingen met vakbonden, die vrezen voor loonsverlagingen en fabriekssluitingen.