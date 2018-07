Wall Street opent hoger op bedrijfsnieuws

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers verwerkten een stortvloed aan bedrijfsresultaten waaronder van Google-moeder Alphabet. Ook industrieconcern 3M en JSF-bouwer Lockheed Martin openden de boeken.

De toonaangevende Dow-Jonesindex ging kort na opening 0,5 procent omhoog tot 25.176 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij op 2824 punten. Techbeurs Nasdaq won 1 procent tot 7916 punten.

Alphabet ging 4,6 procent omhoog. De winst van de moeder van techbedrijf Google werd gedrukt door een miljardenboete van de Europese Commissie. Zonder die boete was de winst ver boven de verwachtingen uitgekomen.

Ook industrieconcern 3M kwam met cijfers. Nog nooit was de omzet van die onderneming zo hoog. Toch waren beleggers niet overtuigd. Het aandeel daalde ruim 3 procent.

Lockheed Martin verkocht meer Joint Strike Fighters en dat hielp het defensieconcern op weg naar een hogere omzet en winst. De onderneming was ook positiever over het hele jaar. Het is al de tweede keer dit jaar dat Lockheed Martin de verwachtingen verhoogde. Beleggers zetten het aandeel bijna 3 procent hoger.